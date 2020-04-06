السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تعلن للمرة الأولى حالات إصابة بفيروس كورونا تقل عن 50 حالة



سيئول 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية أعلنت اليوم حالات إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض 47 حالة إصابة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية إلى 10284 حالة.

وارتفع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات ليصبح الإجمالي 186 حالة.

// انتهى //

04:47ت م

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سيئول 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية أعلنت اليوم حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا تقل عن 50 حالة وذلك لأول مرة منذ ذروة تفشي الفيروس في 29 فبراير الماضي.وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض 47 حالة إصابة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية إلى 10284 حالة.وارتفع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات ليصبح الإجمالي 186 حالة.// انتهى //04:47ت م0228

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