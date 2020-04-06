النيابة العامة تحقق مع الفتاة المسيئة لرجال المرور بمكة المكرمة

باشرت النيابة العامة، التحقيق مع فتاة ظهرت بمقطع فيديو يُظهر محتواه تلفظها على رجل الأمن إثر قيد مخالفة مرورية بحقها، والتباهي بمخالفتها لقطع إشارة مرورية، بحسب زعمها دون اكتراث لأنظمة المرور.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، أعلنت القبض على سيدة أساءت لرجل مرور إثر تلقيها مخالفة مرورية، وجرى إيقافها واتخذت الإجراءات النظامية بحقها، لإحالتها إلى النيابة العامة.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق -استناداً للمادتين (15 ، 17) من نظام الإجراءات الجزائية- تجاه فتاة صوَّرت مقطع فيديو لها وهي تتلفظ على رجل الأمن إثر قيد مخالفة مرورية بحقها، والتباهي بمخالفتها لقطع إشارة مرورية بحسب زعمها، دون الاكتراث بأحكام نظام المرور، وانشغالها عن قيادة السيارة بتصوير ونشر مقطع الفيديو محل التجريم.

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وأكد المصدر أن الدائرة المختصة باشرت استجواب المعنية، بعد إعلامها بالحقوق المكفولة لها نظاماً.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات، أو المنطوية على أي إساءة لرجال الامن، والتعامل معها بحزم.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في تعاملهم مع رجال الأمن، والسمو بالبواعث والدوافع في الاستخدام الآمن والسليم لتقنية المعلومات، نأياً بالنفس عن المُساءلة الجزائية.