السعودية اليوم / أمانة عسير تلزم المطاعم بتغليف الوجبات بإحكام حفاظاً على سلامة المستهلكين



أبها 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 أبريل 2020 م واس

ألزمت أمانة منطقة عسير المطاعم ومنشآت تقديم الوجبات الغذائية بتغليف الوجبات بإحكام قبل تقديمها للعملاء، وإغلاقها بطريقة آمنة ومحكمة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن تلك الإجراءات جاءت بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي إلى العميل بشكل آمن ، علاوة على أن هذا الإجراء يعد من بين حزمة إجراءات اتخذت مسبقاً للحد من تفشي فايروس

مما يذكر أن أمانة عسير أطلقت خلال الفترة الماضية مبادرة بالتنسيق مع المراكز التموينية الكبرى بالمنطقة لتقديم خدمات خاصة للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة حرصاً على سلامتهم وتيسيراً عليهم.

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أبها 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 أبريل 2020 م واسألزمت أمانة منطقة عسير المطاعم ومنشآت تقديم الوجبات الغذائية بتغليف الوجبات بإحكام قبل تقديمها للعملاء، وإغلاقها بطريقة آمنة ومحكمة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن تلك الإجراءات جاءت بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي إلى العميل بشكل آمن ، علاوة على أن هذا الإجراء يعد من بين حزمة إجراءات اتخذت مسبقاً للحد من تفشي فايروس كورونا ، مشيراً إلى أن الأمانة وكافة بلدياتها تعمل على اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي من شأنها أن تحافظ على سلامة المواطن و المقيم وبما يتماشى مع الإجراءات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية و القروية.مما يذكر أن أمانة عسير أطلقت خلال الفترة الماضية مبادرة بالتنسيق مع المراكز التموينية الكبرى بالمنطقة لتقديم خدمات خاصة للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة حرصاً على سلامتهم وتيسيراً عليهم.// انتهى //00:20ت م0218

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