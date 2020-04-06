شكرا لمتابعة خبر عن الشبل:العمل في شركة المياه لم يتوقف والموظفون أعمالهم لا زالت مستمرة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): قال الأستاذ نمر الشبل نائب رئيس شركة المياه الوطنية لدعم عمليات التشغيل، إن العمل في الشركة لم يتوقف. وأضاف الشبل خلال حواره ببرنامج " يا هلا ":" الموظفون الإداريون فقط يعمل أكثرهم عن بعد أما الموظفين الميدانيين فلازالت أعمالهم الميدانية مستمرة ". ولفت الشبل إلى أن 90 % من الموظفين يعملون عن بعد و10% يحضروا بالمكاتب "، موضحا أن جزء من الموظفين يعملون بالميدان والجزء الآخر احتياطي من أجل التدخل السريع.

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