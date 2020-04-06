توقيف مواطن ثلاثيني تواصل مع فتيات بكلام خادش للحياء عبر بثٍ مباشر

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، أنها أوقفت ثلاثينيًّا، لقيامه ببث مباشر مع فتيات بفحش القول وخدش للحياء.
وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يتواصل عبر بثٍ مباشرٍ مع فتيات بفُحش القول وخدشٍ للحياء؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية، وفقًا لإجراءات البحث والتحري المتخذة من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، عن القبض عليه وهو (مواطن في العقد الرابع من العمر).
وأكد التويجري، أنه جرى توقيف صاحب الفيديو، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
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