أخبار السعودية اليوم.. خادم الحرمين يوجه الشورى باستئناف جلساته عن بعد.. ومتابعة عودة المواطنين بالخارج

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، بدءًا من صدور التوجيه السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لمجلس الشورى بعقد جلساته عن بُعد حرصًا على استمراره في أداء أعماله، كما كلَّف المقام السامي، وزراتي الإعلام والصحة برصد المخالفين الذين يبثون شائعات تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).. وإلى التفاصيل:

حرصًا على استمراره في أداء أعماله.. خادم الحرمين يوجه بعقد جلسات «الشورى» عن بُعد

حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استمرار مجلس الشورى في أداء أعماله المنوطة به؛ خدمةً للوطن والمواطن؛ صدرت توجيهات المقام السامي بعقد مجلس الشورى جلساته واجتماعات لجانه عن بُعد. ويستهل المجلس، عقد أولى جلساته عبر الشبكة الافتراضية برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ابتداءً من غد الاثنين 13/8/1441هـ، التي يناقش خلالها عددًا من البنود المدرجة على جدول أعماله؛ حيث يصوِّت المجلس على توصيات اللجنة المالية؛ وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439/1440هـ, في جلسة سابقة.

بموافقة المقام السامي.. مصادر «عاجل»: تكليف «الإعلام» و«الصحة» برصد مروجي الشائعات حول كورونا

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تكليف وزارتي الإعلام والصحة برصد المخالفين الذين يبثون شائعات تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويأتي ذلك في إطار عددٍ من القرارات بالجانب الإعلامي ضمن خطة اللجنة العليا الإعلامية لمكافحة انتشار الوباء؛ حيث ستُطبق على المخالفين الذين سيتم رصدهم عقوبات نظام المطبوعات والنشر، على أن يحالوا على النيابة من قبل الوزارتين بالتنسيق.

النيابة العامة: التحقيق مع عمالة وافدة تسوِّق معقمات مجهولة المصدر

بدأت النيابة العامة، اليوم الأحد، بمباشرة التحقيق مع عمالة وافدة تمتهن الغش التجاري بالتسويق الإلكتروني لمنتجات غير صالحة للاستعمال، ولمعقمات مجهولة المصدر باستغلال نقاط البيع عبر مواقع الإلكترونية، متخفين وراء معرفات وهمية لبيع وتسويق منتجات ومعقمات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستعمال، ومستخدمين مركبات خاصة في إخفاء ونقل وتخزين المعقمات.

الصحة: تسجيل 206 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 2385 حالة

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأحد، عن ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 2385 حالة عقب تسجيل 206 إصابات جديدة؛ منها 1863 نشطة، ومجموع المتعافين 488 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 34 حالة، مشيرًا إلى أن نسبة المصابين من السعوديين تبلغ 47%، فيما بلغت نسبة غير السعوديين 53%.

شاهد.. «متحدث الصحة» للمتعافين من «كورونا»: التزموا بالاشتراطات الصحية وإلا عادت الإصابة

في السياق ذاته، شدد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، على أهمية التزام المتعافين من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، بالاشتراطات الصحية حتى لا يكونوا عرضة لعودة الإصابة مرة أخرى.

إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. «الخارجية» تطلق منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة إلى المملكة

تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ أعلنت وزارة الخارجية لعموم المواطنين والمواطنات في الخارج، عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لإعادة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًّا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة، مشيرةً إلى أن تسجيل بيانات العودة إلى المملكة ستبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد 12/08/1441هـ الموافق 05/04/2020م، وسيستمر لمدة خمسة أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج في البلدان الأشد تأثرًا من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل

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الملحقية الثقافية في أمريكا توضح موقف إقامة المبتعثين والصرف عليهم بعد المغادرة

من جهتها، أكدت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، أنه في حال مغادرة الطالب بلدَ الدراسة سيستمر الصرف عليه حتى نهاية فصل الربيع ٢٠٢٠م، مشيرةً إلى أن الوضع القانوني لإقامة المبتعثين لن يتأثر بمغادرتهم الولايات المتحدة الأمريكية، شريطة تقديم إفادة بذلك من قبل الجامعة.

رئيس «الطيران المدني» يؤكد اتخاذ كل التدابير الصحية والوقائية استعدادًا لعودة المواطنين

أكد عبدالهادي بن أحمد المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، مواصلة الهيئة إجراءاتها داخل المطارات السعودية بغية اتخاذ كل التدابير الصحية والوقائية مع انطلاقة منصة وزارة الخارجية لعودة المواطنين السعوديين.

بعد انتهاء الحق الخاص في الدعوى.. الإفراج عن الشاعر تركي الميزاني

ومن الخارج إلى ساحات التقاضي بالداخل؛ حيث أكد المحامي الدكتور محمد الجضعي المترافع عن تركي الميزاني، أنه تم الإفراج عن الأخير من السجن، عقب صدور قرار الإفراج الفوري عنه، بعد انتهاء الحق الخاص في الدعوى، لافتًا إلى أن الإفراج جاء عقب تقصي الجهات العدلية القضية من كافة جوانبها، مشيدًا بعدالة القضاء الشرعي واستقلاليته وحياده، الذي يحظى بدعم من القيادة الحكيمة.

«التحالف»: الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخًا باليستيًّا صباح السبت من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية

وإلى أخبار الحد الجنوبي؛ حيث كشف المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي؛ قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخًا باليستيًّا، صباح أمس السبت، من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنه سقط داخل محافظة صنعاء، مشيرًا إلى أن وزارة النفط والمعادن اليمنية نددت باستهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لمحطة الضخ الخاصة بأنبوب (صافر) النفطي الواقعة في (صرواح) غرب محافظة (مأرب)، وما يمثله هذا العمل الإرهابي التخريبي من استهداف لمقدرات الدولة اليمنية ومنشآتها الحيوية.

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