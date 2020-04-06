عاجل-القبض على قائد مركبة قام بصدم دورية مرور وأصاب قائدها

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنه أثناء قيام دورية مرورية مساء يوم السبت الموافق 11 / 8 / 1441هـ بمهامها في إحدى النقاط الأمنية بطريق الفلاح جنوب محافظة جدة، تعرضت للصدم من مركبة امتنع سائقها عن الامتثال لتعليمات رجل المرور بالتوقف مواصلاً سيره بسرعة عالية، مما نتج عنه إصابة رجل المرور بإصابات طفيفة، وقد تم القبض على سائق المركبة المخالفة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، كما تم التحفظ على مرافقيه، ـ مواطنة ومواطن ـ للاشتباه بعلاقتهما بأسباب عدم امتثاله لتعليمات قائد الدورية المرورية بالتوقف.



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