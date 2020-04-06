السعودية اليوم / "واس" توثق التزام المواطنين والمقيمين بالطائف بمنع التجول .. وسط منظومة عمل متكاملة



الطائف 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الطائف مهامها الاعتيادية إلى جانب مهامها بتطبيق أمر منع التجول ميدانياً خلال الساعات المحددة، وسط وعي مجتمعي كبير بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة – حفظها الله - حرصاً على السلامة العامة والاستشعار بالمسؤولية تجاه الحد من انتشار

وثقت عدسة " واس" الجهود الكبيرة للعيون الساهرة في الأجهزة الأمنية خلال قيامهم بمهامهم في الطرقات والميادين وعددٍ من النقاط ومداخل المحافظة لتطبيق ومتابعة أمر منع التجول، وسط التزام من المواطنين والمقيمين بالمحافظة وتعاونهم مع رجال الأمن، في ظل توافر جميع الخدمات والمستلزمات الغذائية والطبية والتموينية في الأسواق، وتوفر خدمات التوصيل للمنازل.

ويعكس خلو الطرق والميادين في المحافظة من المارة والمركبات خلال ساعات منع التجول امتثالاً من الجميع لتطبيق للأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم، وتأكيداً للوعي الكبير من سكان المحافظة واستشعارهم بمسؤوليتهم في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع .

// انتهى //

00:58ت م

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الطائف 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واستواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة الطائف مهامها الاعتيادية إلى جانب مهامها بتطبيق أمر منع التجول ميدانياً خلال الساعات المحددة، وسط وعي مجتمعي كبير بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة – حفظها الله - حرصاً على السلامة العامة والاستشعار بالمسؤولية تجاه الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) .وثقت عدسة " واس" الجهود الكبيرة للعيون الساهرة في الأجهزة الأمنية خلال قيامهم بمهامهم في الطرقات والميادين وعددٍ من النقاط ومداخل المحافظة لتطبيق ومتابعة أمر منع التجول، وسط التزام من المواطنين والمقيمين بالمحافظة وتعاونهم مع رجال الأمن، في ظل توافر جميع الخدمات والمستلزمات الغذائية والطبية والتموينية في الأسواق، وتوفر خدمات التوصيل للمنازل.ويعكس خلو الطرق والميادين في المحافظة من المارة والمركبات خلال ساعات منع التجول امتثالاً من الجميع لتطبيق للأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم، وتأكيداً للوعي الكبير من سكان المحافظة واستشعارهم بمسؤوليتهم في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع .// انتهى //00:58ت م0220

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