السعودية اليوم / ملكة بريطانيا تطالب دول العالم بالتكاتف لمواجهة فيروس كورونا



لندن 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واس

طالبت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية دول العالم بالتكاتف من أجل تجاوز أزمة تفشي فيروس

وقالت في خطاب الليلة: "لا يزال أمامنا أوقات صعبة لكننا سنتجاوزها، نحن مع كل الدول في العالم في استخدام التقدم العلمي لمواجهة هذا الفيروس".

وأشارت إلى أن التاريخ سيذكر الجهود التي بذلت في سبيل الحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه، مقدمة الشكر للطواقم الطبية التي تواجهه وتكافحه.

وأعربت الملكة إليزابيث عن أملها في تجاوز الأزمة ليشعر البريطانيون بالفخر في المستقبل حينما يتذكرون كيف واجهوا هذا الخطر.

// انتهى //

00:20ت م

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لندن 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واسطالبت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية دول العالم بالتكاتف من أجل تجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) .وقالت في خطاب الليلة: "لا يزال أمامنا أوقات صعبة لكننا سنتجاوزها، نحن مع كل الدول في العالم في استخدام التقدم العلمي لمواجهة هذا الفيروس".وأشارت إلى أن التاريخ سيذكر الجهود التي بذلت في سبيل الحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه، مقدمة الشكر للطواقم الطبية التي تواجهه وتكافحه.وأعربت الملكة إليزابيث عن أملها في تجاوز الأزمة ليشعر البريطانيون بالفخر في المستقبل حينما يتذكرون كيف واجهوا هذا الخطر.// انتهى //00:20ت م0217

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