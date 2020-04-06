- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تُوفِّي مساء أمس الأحد رجل المرور الجندي محمد الهلالي، الذي تم دهسه من قِبل شاب متهور، اقتحم نقطة تفتيش منع التجوُّل، ولاذ بالفرار قبل أن تتم الإطاحة به من قِبل الجهات الأمنية بجدة.
وعلمت "الخليج 365" بأن الواقعة حدثت بطريق الحرمين مع تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، ونُقل رجل المرور للمستشفى، لكنه تُوفِّي متأثرًا بجراحه -رحمه الله-.
وكانت حادثة أخرى قد وقعت في جسر الخير غرب فندق المدينة بحي البغدادية، وكانت عبارة عن اصطدام بنقطة التفتيش، ولاذ الجاني بالفرار قبل أن يتم القبض عليه، فيما غادر رجل المرور المستشفى وهو بصحة جيدة.جدة منع التجول دهس رجل مرور فيروس كورونا الجديد دهس
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 12:39 AM
لفظ آخر أنفاسه في المستشفى متأثرًا بجراحه
تُوفِّي مساء أمس الأحد رجل المرور الجندي محمد الهلالي، الذي تم دهسه من قِبل شاب متهور، اقتحم نقطة تفتيش منع التجوُّل، ولاذ بالفرار قبل أن تتم الإطاحة به من قِبل الجهات الأمنية بجدة.
وعلمت "الخليج 365" بأن الواقعة حدثت بطريق الحرمين مع تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، ونُقل رجل المرور للمستشفى، لكنه تُوفِّي متأثرًا بجراحه -رحمه الله-.
وكانت حادثة أخرى قد وقعت في جسر الخير غرب فندق المدينة بحي البغدادية، وكانت عبارة عن اصطدام بنقطة التفتيش، ولاذ الجاني بالفرار قبل أن يتم القبض عليه، فيما غادر رجل المرور المستشفى وهو بصحة جيدة.
، وفاة رجل المرور المدهوس بنقطة التفتيش في جدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رجل المرور المدهوس بنقطة التفتيش في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.