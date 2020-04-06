، وفاة رجل المرور المدهوس بنقطة التفتيش في جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لفظ آخر أنفاسه في المستشفى متأثرًا بجراحه

تُوفِّي مساء أمس الأحد رجل المرور الجندي محمد الهلالي، الذي تم دهسه من قِبل شاب متهور، اقتحم نقطة تفتيش منع التجوُّل، ولاذ بالفرار قبل أن تتم الإطاحة به من قِبل الجهات الأمنية بجدة.

وعلمت "الخليج 365" بأن الواقعة حدثت بطريق الحرمين مع تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، ونُقل رجل المرور للمستشفى، لكنه تُوفِّي متأثرًا بجراحه -رحمه الله-.

وكانت حادثة أخرى قد وقعت في جسر الخير غرب فندق المدينة بحي البغدادية، وكانت عبارة عن اصطدام بنقطة التفتيش، ولاذ الجاني بالفرار قبل أن يتم القبض عليه، فيما غادر رجل المرور المستشفى وهو بصحة جيدة.جدة منع التجول دهس رجل مرور فيروس كورونا الجديد دهس