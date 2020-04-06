محمد بن مسعود - الدمام - تسببت في جريان الأودية والشعاب وكست الأرض بالبياض هطلت مساء الأحد أمطار غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البَرَد شرق محافظة عفيف بنحو ٤٠ كلم. وتفصيلاً، شملت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبَرَد جنوب محافظة الدوادمي، وأجزاء من محافظة القويعية؛ وجرت إثرها الأودية والشعاب، واكتست الأرض بالبياض. Advertisements 06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 12:30 AM تسببت في جريان الأودية والشعاب وكست الأرض بالبياض شاهد.. هطول أمطار وبَرَد كثيف على أجزاء من عفيف والدوادمي والقويعية شاهد.. هطول أمطار وبَرَد كثيف على أجزاء من عفيف والدوادمي والقويعية هطلت مساء الأحد أمطار غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البَرَد شرق محافظة عفيف بنحو ٤٠ كلم. وتفصيلاً، شملت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبَرَد جنوب محافظة الدوادمي، وأجزاء من محافظة القويعية؛ وجرت إثرها الأودية والشعاب، واكتست الأرض بالبياض. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. هطول أمطار وبَرَد كثيف على أجزاء من عفيف والدوادمي والقويعية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هطول أمطار وبَرَد كثيف على أجزاء من عفيف والدوادمي والقويعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.