محمد بن مسعود - الدمام - بتوجيه "القويحص" لتخفيف الزحام عن السوق المركزية وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بتخصيص ثلاثة مواقع مؤقتة لوقوف سيارات الخضار والفواكه فيها بمكة المكرمة. وجاء توجيه أمين مكة لتخفيف الزحام في السوق المركزية وإتاحة خيارات متعددة لمختلف الأحياء بمكة المكرمة.

وجاءت المواقع على النحو الآتي؛ طريق السيل مواقف حجز السيارات بشرق مكة، وطريق المدينة المنورة أمام كتابة عدل شمال مكة، وطريق الأمير نايف أمام مواقف حجز السيارات غرب مكة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 12:24 AM Advertisements بتوجيه "القويحص" لتخفيف الزحام عن السوق المركزية 3 مواقع مؤقتة لوقوف سيارات الخضار والفواكه بمكة 3 مواقع مؤقتة لوقوف سيارات الخضار والفواكه بمكة وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بتخصيص ثلاثة مواقع مؤقتة لوقوف سيارات الخضار والفواكه فيها بمكة المكرمة. وجاء توجيه أمين مكة لتخفيف الزحام في السوق المركزية وإتاحة خيارات متعددة لمختلف الأحياء بمكة المكرمة.

وجاءت المواقع على النحو الآتي؛ طريق السيل مواقف حجز السيارات بشرق مكة، وطريق المدينة المنورة أمام كتابة عدل شمال مكة، وطريق الأمير نايف أمام مواقف حجز السيارات غرب مكة.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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