شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قطري يشكر حكومته بتغريدة لشفاء مرضى "كورونا" بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

لم يجد مواطن قطري أي إنجاز لحكومة الحمدين، حيث قدم الشكر لقيادة قطر والعاملين في مستشفى حمد بالدوحة على جهودهم واهتمامهم بالمرضى، بمقطع فيديو تم تصويره بالطائف.

وأرفق المواطن القطري، مقطع فيديو سعودي تم تصويره في مجمع الملك فيصل بالطائف احتفالاً بتشافي ٦ من مُصابي فيروس كورونا، ومغادرتهم المجمع الطبي.

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ونشر القطري الفيديو مع موسيقى للنشيد السعودي “بلادي منار الهدى” والذي تغنى به الموسيقار سراج عمر، وظهر موظفو الصحة السعوديون وهم يرتدون أقمصتهم الرسمية وعليها شعار وزارة الصحة السعودية.

ويذكر أن المملكة تبذل جهود كبير وتتخذ إجراءات عديدة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.