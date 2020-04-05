شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يعزف النشيد الوطني في بهو الفندق بالنمسا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو سعودي يعزف النشيد الوطني في بهو الفندق بالنمسا، حيث ظهر المواطن يقوم بالعزف على البيانو السلام الملكي ونشد المواطنين السلام الملكي معه.

وأثار المقطع المتداول لعزف المواطن على البيانو إعجاب وإشادة شريحة كبيرة من المواطنين، حيث انهالت التعليقات وجاءت كالآتي:" خلى الشعب يعبر عن شعوره ".

ويأتي ذلك انطلاقاً من عناية القيادة -أيدها الله- بالمواطنين في كل مكان، حيث دشنت وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة، وقد وضعت الجهات الحكومية المختصة خطة متكاملة تضمن سلامة المواطنين والمواطنات.

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وكان وزير الصحة ذكر في تصريحات صحفية:" نتشرف باستقبال أبنائنا وبناتنا القادمين من الخارج في دور الضيافة الصحية لمدة ١٤ يوم حرصاً على صحتهم وصحة أهاليهم ".

ومن جهتها، أبانت وزارة السياحة أنه تم تجهيز 11 ألف غرفة فندقية لاستضافة المواطنين العائدين من الخارج.