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مدير مستشفى القويعية: الفيديو المتداول لنقل حالات «كورونا» غير صحيح

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12 شعبان 1441 /  05  أبريل  2020   09:44 م

أكد مدير ‏مستشفى القويعية، عايض حمود العصيمي، أن مقطع الفيديو المتداول عن حالات لمجموعة من الأشخاص مصابين بفيروس ، غير صحيح وشائعة.

وخلال تصريحاته لـ«عاجل»، طالب العصيمي بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول ونشر الشائعات .

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يُذكر أن المقطع تم تداوله في وسائل التواصل على نطاق واسع وذكر متداوِلوه أنه لحالات مصابة بفيروس كورونا ومخالطة لمصابين في إحدى القرى التابعة للقويعية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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