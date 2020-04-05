12 شعبان 1441 / 05 أبريل 2020 09:44 م
أكد مدير مستشفى القويعية، عايض حمود العصيمي، أن مقطع الفيديو المتداول عن حالات لمجموعة من الأشخاص مصابين بفيروس كورونا، غير صحيح وشائعة.
وخلال تصريحاته لـ«عاجل»، طالب العصيمي بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول ونشر الشائعات .
يُذكر أن المقطع تم تداوله في وسائل التواصل على نطاق واسع وذكر متداوِلوه أنه لحالات مصابة بفيروس كورونا ومخالطة لمصابين في إحدى القرى التابعة للقويعية.
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كانت هذه تفاصيل خبر مدير مستشفى القويعية: الفيديو المتداول لنقل حالات «كورونا» غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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