مدير مستشفى القويعية: الفيديو المتداول لنقل حالات «كورونا» غير صحيح

أكد مدير ‏مستشفى القويعية، عايض حمود العصيمي، أن مقطع الفيديو المتداول عن حالات لمجموعة من الأشخاص مصابين بفيروس كورونا، غير صحيح وشائعة.

وخلال تصريحاته لـ«عاجل»، طالب العصيمي بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول ونشر الشائعات .

Advertisements

يُذكر أن المقطع تم تداوله في وسائل التواصل على نطاق واسع وذكر متداوِلوه أنه لحالات مصابة بفيروس كورونا ومخالطة لمصابين في إحدى القرى التابعة للقويعية.

اقرأ ايضا :

بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف عن المدة المتوقعة لاختفاء كورونا من المملكة