شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني: تجهيز صالات السفر بـ3 مطارات لاستقبال العائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها وبناتها المواطنين والمواطنات وبذلها الغالي والنفيس في سبيل صحة وسلامة جميع المواطنين والحفاظ على صحتهم، مؤكدا تكامل هيئة الطيران المدني مع الجهود الحكومية لتسهيل عودة المواطنين المتواجدين في الخارج الراغبين في العودة للمملكة.

وأفاد المنصوري أن هيئة الطيران المدني سّخرت كامل جهودها وإمكانياتها لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، حيث قامت الهيئة بتجهيز صالات السفر في مطارات المملكة الدولية مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، كما أن الهيئة تعمل على جدولة الرحلات المخصصة لخطة عودة المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، وذلك بالترتيب والتنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع مطارات الدول الأخرى.

وبيَن المنصوري أن الهيئة العامة للطيران المدني ركزت في إجراءاتهــا على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائيــة مــن فيــروس كورونــا المســتجد، وذلك بالتعـاون مـع وزارة الصحـة حيث تقوم الهيئة بتهيئة نقاط المغـادرة والوصول وطواقم الطائـرات والمطـارات لضمـان تطبيـق الإجـراءات والتدابيـر الاحترازيـة بهـذا الشـأن.