الطيران المدني: تجهيز صالات السفر بـ3 مطارات لاستقبال العائدين من الخارج

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وأفاد المنصوري أن هيئة الطيران المدني سّخرت كامل جهودها وإمكانياتها لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، حيث قامت الهيئة بتجهيز صالات السفر في مطارات المملكة الدولية مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، كما أن الهيئة تعمل على جدولة الرحلات المخصصة لخطة عودة المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، وذلك بالترتيب والتنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع مطارات الدول الأخرى.
وبيَن المنصوري أن الهيئة العامة للطيران المدني ركزت في إجراءاتهــا على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائيــة مــن فيــروس كورونــا المســتجد، وذلك بالتعـاون مـع وزارة الصحـة حيث تقوم الهيئة بتهيئة نقاط المغـادرة والوصول وطواقم الطائـرات والمطـارات لضمـان تطبيـق الإجـراءات والتدابيـر الاحترازيـة بهـذا الشـأن.
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