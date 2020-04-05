السعودية اليوم / أكاديمية البحث العلمي بمصر تطلق "هاكاثون" افتراضي لمكافحة فيروس كورونا



القاهرة 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمصر اليوم مبادرة "الهاكاثون" المصري الافتراضي الأول لمكافحة فيروس

وأوضح رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر -في تصريح اليوم- أن "هاكاثون ضد الوباء" هي مبادرة لتوحيد الجهود والموارد واستخدام سلاح العلم والتكنولوجيا في مواجهة الوباء والمساعدة في الحد من انتشار الفيروس في مصر وإيجاد الحلول التكنولوجية اللازمة للتعامل مع الأخطار الناتجة في حالة تفشي الفيروس.

وأشار إلى أن الهاكاثون المصري الافتراضي الأول يستهدف مهارات وإبداع الشباب المصري الخبراء وغيرهم لإيجاد حلول تكنولوجية ذكية، ويقدم جميع أنواع الدعم الفني والتقني والمادي للأفكار الفائزة، موضحا أنه في الهاكاثون سيجتمع افتراضيا العديد من المطورين والمبدعين بشكل مكثف لتطوير أكثر من 120 فكرة ومشروع في النسخة الأولى من جميع المجالات التكنولوجية المختلفة للخروج بأفضل الأفكار العملية والمبادرة في تطبيقها وتنفيذها ومدّ المجتمع بها في أسرع وقت.

وبين أن الهاكاثون يركز على نظم الدعم الطبي والرعاية الصحية - إدارة التلفيات - والتعليمات الوقائية والتوعوية - وعمليات العزل والحجر الصحي، وتتمحور الأفكار والمشروعات لإيجاد أفضل الحلول الذكية لتطوير ودعم تلك الموضوعات.

// انتهى //

19:44ت م

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القاهرة 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسأطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمصر اليوم مبادرة "الهاكاثون" المصري الافتراضي الأول لمكافحة فيروس كورونا المستجد (هاكاثون ضد الوباء) بالشراكة مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان.وأوضح رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر -في تصريح اليوم- أن "هاكاثون ضد الوباء" هي مبادرة لتوحيد الجهود والموارد واستخدام سلاح العلم والتكنولوجيا في مواجهة الوباء والمساعدة في الحد من انتشار الفيروس في مصر وإيجاد الحلول التكنولوجية اللازمة للتعامل مع الأخطار الناتجة في حالة تفشي الفيروس.وأشار إلى أن الهاكاثون المصري الافتراضي الأول يستهدف مهارات وإبداع الشباب المصري الخبراء وغيرهم لإيجاد حلول تكنولوجية ذكية، ويقدم جميع أنواع الدعم الفني والتقني والمادي للأفكار الفائزة، موضحا أنه في الهاكاثون سيجتمع افتراضيا العديد من المطورين والمبدعين بشكل مكثف لتطوير أكثر من 120 فكرة ومشروع في النسخة الأولى من جميع المجالات التكنولوجية المختلفة للخروج بأفضل الأفكار العملية والمبادرة في تطبيقها وتنفيذها ومدّ المجتمع بها في أسرع وقت.وبين أن الهاكاثون يركز على نظم الدعم الطبي والرعاية الصحية - إدارة التلفيات - والتعليمات الوقائية والتوعوية - وعمليات العزل والحجر الصحي، وتتمحور الأفكار والمشروعات لإيجاد أفضل الحلول الذكية لتطوير ودعم تلك الموضوعات.// انتهى //19:44ت م0163

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