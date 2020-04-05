السعودية اليوم / نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يفتتح بالخرطوم مركز العزل الصحي



الخرطوم 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

افتتح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو -حميدتى- اليوم بالخرطوم " مركز العزل الصحي" التابع لقيادة قوات الدعم السريع الذي يتسع لحوالي 200 سرير.

وأكد دقلو في كلمة له خلال الافتتاح ضرورة وضع الاحترازات والاحتياطات اللآزمة لمجابهة

ودعا كل المواطنين بالالتزام بتوجيهات ومحاذير الجهات الصحية بالبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات خاصة المناسبات الاجتماعية ولبس الكمامات وغسل الأيدي، مطالبًا رجال الأعمال بتفعيل دور التكافل الاجتماعي في هذا الوقت.

// انتهى //

19:26ت م

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الخرطوم 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسافتتح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو -حميدتى- اليوم بالخرطوم " مركز العزل الصحي" التابع لقيادة قوات الدعم السريع الذي يتسع لحوالي 200 سرير.وأكد دقلو في كلمة له خلال الافتتاح ضرورة وضع الاحترازات والاحتياطات اللآزمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، مشددًا على أن قوات الدعم السريع جهزت مركز العزل الصحي وقوامه 200 سرير قابلة للزيادة تحت تصرف وزارة الصحة خدمةً للشعب السوداني، مجهزاً بكل الوسائل الطبية لمجابهة أي طارئ.ودعا كل المواطنين بالالتزام بتوجيهات ومحاذير الجهات الصحية بالبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات خاصة المناسبات الاجتماعية ولبس الكمامات وغسل الأيدي، مطالبًا رجال الأعمال بتفعيل دور التكافل الاجتماعي في هذا الوقت.// انتهى //19:26ت م0156

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