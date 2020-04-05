السعودية اليوم / اتحاد الجامعات العربية يدعو مراكز الأبحاث الطبية لإيجاد لقاح لكورونا



عمّان 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

دعا اتحاد الجامعات العربية اليوم مركز الأبحاث الطبية في الجامعات العربية للعمل بطاقتها القصوى للوصول إلى لقاح وعلاج لفيروس

وطالب الأمين العام للاتحاد الدكتور عمرو سلامة في بيان صحفي رؤساء الجامعات العربية ببذل قُصارى جهدهم وتكثيف العمل والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي لمواجهة هذه الجائحة العالمية.

وأوضح أن السجل التاريخي العالمي حافل بالإنجازات الطبية للعلماء والباحثين العرب، وأن الأدمغة العربية ستكون قادرة بمشيئة الله على تحقيق تقدم في هذا المجال، سواء على مستوى الكوادر العربية العاملة في الدول العربية أو العاملة في المراكز والمؤسسات البحثية الطبية العالمية.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من عامل الوقت لتسجيل سبق زمني لعلاج هذا الوباء العالمي خصوصاً مع الاحتدام الدولي المتواصل لتحقيق موقع متقدم للدول على خارطة إيجاد علاج له، مؤكدًا أن على الجامعات العربية الاستفادة من الطاقات والخبرات الطبية المتوفرة لديها والعمل على إيجاد آليات عملية إبداعية للتوعية، لتجنب انتشار هذا الوباء الخطير في المجتمعات العربية.

ولفت النظر إلى أن هناك العديد من الأبحاث التي تجري حالياً في الجامعات والمؤسسات الطبية العربية للوصول إلى لقاحات وعلاجات لمواجهة هذا الوباء الخطير، مبينًا أن هذه الأبحاث تقع في معظم الأحيان على عاتق أساتذة الجامعات من الأطباء والباحثين لمواجهة هذا الفيروس في البُلدان العربية والأجنبية.

وأشار إلى الدور الذي تقوم به الجامعات العربية لاستدامة التعليم الجامعي من خلال منصات التعلم الإلكتروني الذي بدأت معظم الجامعات العربية بتفعيله مع بداية ظهور هذا الوباء، مبينا أن الاتحاد - منذ الربع الأخير من العام الماضي - بدأ تنفيذ خطة شاملة لتطوير منصة للتعلم الإلكتروني.

وأوضح أن الاتحاد قطع شوطاً كبيرا لاستكمال المنصة الشاملة للتعليم الإلكتروني، بحيثُ تتمكن الجامعات من استخدامها بطريقة سلسة وميسرة، وضمن معايير دولية تضمن مستوى متقدما لهذا النوع من التعليم.

// انتهى//

19:19ت م

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عمّان 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسدعا اتحاد الجامعات العربية اليوم مركز الأبحاث الطبية في الجامعات العربية للعمل بطاقتها القصوى للوصول إلى لقاح وعلاج لفيروس كورونا المستجد.وطالب الأمين العام للاتحاد الدكتور عمرو سلامة في بيان صحفي رؤساء الجامعات العربية ببذل قُصارى جهدهم وتكثيف العمل والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي لمواجهة هذه الجائحة العالمية.وأوضح أن السجل التاريخي العالمي حافل بالإنجازات الطبية للعلماء والباحثين العرب، وأن الأدمغة العربية ستكون قادرة بمشيئة الله على تحقيق تقدم في هذا المجال، سواء على مستوى الكوادر العربية العاملة في الدول العربية أو العاملة في المراكز والمؤسسات البحثية الطبية العالمية.وأشار إلى أهمية الاستفادة من عامل الوقت لتسجيل سبق زمني لعلاج هذا الوباء العالمي خصوصاً مع الاحتدام الدولي المتواصل لتحقيق موقع متقدم للدول على خارطة إيجاد علاج له، مؤكدًا أن على الجامعات العربية الاستفادة من الطاقات والخبرات الطبية المتوفرة لديها والعمل على إيجاد آليات عملية إبداعية للتوعية، لتجنب انتشار هذا الوباء الخطير في المجتمعات العربية.ولفت النظر إلى أن هناك العديد من الأبحاث التي تجري حالياً في الجامعات والمؤسسات الطبية العربية للوصول إلى لقاحات وعلاجات لمواجهة هذا الوباء الخطير، مبينًا أن هذه الأبحاث تقع في معظم الأحيان على عاتق أساتذة الجامعات من الأطباء والباحثين لمواجهة هذا الفيروس في البُلدان العربية والأجنبية.وأشار إلى الدور الذي تقوم به الجامعات العربية لاستدامة التعليم الجامعي من خلال منصات التعلم الإلكتروني الذي بدأت معظم الجامعات العربية بتفعيله مع بداية ظهور هذا الوباء، مبينا أن الاتحاد - منذ الربع الأخير من العام الماضي - بدأ تنفيذ خطة شاملة لتطوير منصة للتعلم الإلكتروني.وأوضح أن الاتحاد قطع شوطاً كبيرا لاستكمال المنصة الشاملة للتعليم الإلكتروني، بحيثُ تتمكن الجامعات من استخدامها بطريقة سلسة وميسرة، وضمن معايير دولية تضمن مستوى متقدما لهذا النوع من التعليم.// انتهى//19:19ت م0153

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.