السعودية اليوم / "الجوازات" تبدأ في إجراءات سفر المعتمرين المتأخرين عن المغادرة



الرياض 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

بدأت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم, بإنهاء إجراءات سفر المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية، المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة، الذين صدرت الأوامر السامية الكريمة بإعفائهم من الآثار القانونية والغرامات المالية المقررة نظاماً المترتبة على التأخير عن المغادرة، والإعفاء من وضعهم في قائمة المرحلين " بصمة مرحل"، وتأمين عودتهم إلى بلدانهم، وذلك بإشراف اللجنة المعنية بمغادرة المعتمرين المتأخرين والراغبين في السفر.

وأوضحت الجوازات أنه بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة و وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات التشغيلية المختصة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، جرى استقبال المسافرين وإنهاء إجراءات مغادرتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي انتشار

// انتهى //

15:31ت م

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الرياض 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسبدأت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم, بإنهاء إجراءات سفر المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية، المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة، الذين صدرت الأوامر السامية الكريمة بإعفائهم من الآثار القانونية والغرامات المالية المقررة نظاماً المترتبة على التأخير عن المغادرة، والإعفاء من وضعهم في قائمة المرحلين " بصمة مرحل"، وتأمين عودتهم إلى بلدانهم، وذلك بإشراف اللجنة المعنية بمغادرة المعتمرين المتأخرين والراغبين في السفر.وأوضحت الجوازات أنه بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة و وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات التشغيلية المختصة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، جرى استقبال المسافرين وإنهاء إجراءات مغادرتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد // انتهى //15:31ت م0098

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