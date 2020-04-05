اقتصادي / بنجلاديش تعلن عن حزمة إنقاذ بقيمة 5ر8 مليارات دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا



دكا 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واس

أعلنت بنجلاديش حزمة تحفيز اقتصادية تقدر بقيمة 5ر8 مليارات دولار لمواجهة تداعيات فيروس

وأعربت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة اليوم عن تمنياتها بأن ينتعش اقتصاد بلادها، مضيفة أن بلادها قد تحقق هدف النمو الاقتصادي المرغوب في حال نفذت حزمة الإنقاذ سريعًا.

وأضافت حسينة أن الحكومة ستتحمل أكثر من نصف معدل الفائدة لإنقاذ الصناعات وحماية فرص العمل.

// انتهى //

12:45ت م

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دكا 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واسأعلنت بنجلاديش حزمة تحفيز اقتصادية تقدر بقيمة 5ر8 مليارات دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.وأعربت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة اليوم عن تمنياتها بأن ينتعش اقتصاد بلادها، مضيفة أن بلادها قد تحقق هدف النمو الاقتصادي المرغوب في حال نفذت حزمة الإنقاذ سريعًا.وأضافت حسينة أن الحكومة ستتحمل أكثر من نصف معدل الفائدة لإنقاذ الصناعات وحماية فرص العمل.// انتهى //12:45ت م0061

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