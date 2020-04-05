السعودية | المساحة الجيولوجية: لا خطورة أو تأثير للهزة الأرضية في خليج العقبة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:45 مساءً, 5 أبريل 2020 م المناطق - الرياض طمأن المتحدث الرسمي بهيئة المساحة االجيولوجية السعودية طارق اباالخيل المواطنين والمقيمين بعدم خطورة أو تأثير الهزة الأرضية التي حدثت صباح اليوم في خليج العقبة.

وأوضح أن المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية رصد صباح اليوم الأحد في تمام الساعة 8:4 هزة أرضية في خليج العقبة بقوة 4,5 على مقياس رختر وعمق 14 كيلو وتبعد عن 44 كيلو عن مدينة حقل

وقال ان زلازل خليج العقبة مرتبطة بالصدوع التحويلية الموجودة في المنطقة، كما أن هذا النشاط ليس بجديد حيث يحدث هذا النشاط على فترات غير متباعدة.

وأضاف أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في الهيئة يقوم بمراقبة النشاط الزلزالي على مدار الساعة في المملكة عبر شبكة رصد منشرة في جميع المناطق.

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