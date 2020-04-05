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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي يدمة وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عوالق ترابية منطقة نجران
"الأرصاد" تنبّه من عوالق ترابية على نجران تستمر لـ 10 مساءًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-05
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي يدمة وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
11:17 AM
"المدني" دعت إلى اتباع التعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي يدمة وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، "الأرصاد" تنبّه من عوالق ترابية على نجران تستمر لـ 10 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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