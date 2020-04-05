شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أول ظهور للإعلامي « حسين نجار » بعد شائعة وفاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه الإعلامي القدير حسين نجار رسالة لجمهوره ، مؤكداً أنه ينعم –بحمد الله – بصحة جيدة وأن الأنباء المتداولة مؤخراً ليس لها علاقة بالحقيقة .
وقال " النجار " في فيديو له : أقول لكل من سأل واستفسر عن صحتي انني بخير وعافية وأسأل الله تعالى أن يجعل عمري في طاعته ويجعل الحياة زيادة لي في كل خير .
كما وجه " نجار " الشكر لكل من سأل عليه ،داعياً الله ألا يرى أحد مكروه في عزيز لديه .
ووجه للجميع التهنئة بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك ، متمنياً أن يزول الوباء قريباً بإذن الله .
وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الأخيرة عن وفاة الإعلامي القدير على خلاف الحقيقة .
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