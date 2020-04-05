تيليجرام يطلق عدة تحديثات حول فيروس كورونا

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مع انتشار فيروس كورونا، بدأت وزارات الصحة نشاطها على القنوات الرقمية للتوعية، ومن بينها كان تطبيق تيليجرام الذي أطلق اليوم مجموعة من التحديثات الجديدة مثل تسهيل توثيق الحسابات وتعديلات أخرى حول البوتات والمجموعات والقنوات.

توفر تيليجرام خاصية القنوات منذ عام 2015 والآن أصبحت تدعم عدد غير محدود من المتابعين ويمكن استخدامها لنشر المحتوى كرسائل وتصويتات وملفات لتصل إلى مئات ملايين المستخدمين بسهولة.

لو كان لديك حساب موثّق على أي شبكة اجتماعية أخرى مثل فيس بوك وتويتر وتريد توثيقه على تيليجرام، يمكنك استخدام بوت التوثيق الخاص بالشركة للحصول على شارة التوثيق في قناتك أو مجموعتك أو حتى البوت الخاص بك.

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وتقوم تيليجرام بإرسال إشعارات بتحديثاتها حول الفيروس لكافة المستخدمين في الدول التي لديها قنوات رسمية للجهات الحكومية وذلك لمنع انتشار المعلومات المزيفة والخاطئة، وضمان حصول المستخدمين على ما يهمهم من توعية من المصادر الصحيحة.

ولو كنت تعمل لدى هيئة حكومية صحية مثل وزارة الصحة، يمكنك التواصل مع تيليجرام عبر البريد الإلكتروني [email protected] بعد توثيق حسابك وذلك لترويج الحساب لدى المستخدمين من بلدك وتعريفهم به.

كما انشأت تيليجرام قناة خاصة تعرض أعلى نتائج البحث المتعلقة بفيروس كورونا وتحوي قائمة بمصادر الأخبار الرسمية حول الفيروس وكوفيد-19 مرتبة حسب البلد.

وتشجّع تيليجرام استخدام القنوات التي تدعم حتى 200 ألف مستخدم وذلك للإجابة على تساؤلات المستخدمين من قبل الفرق الطبية والمشافي. كما تشجّع استخدام البوتات لتقديم الإجابات المعدّة مسبقاً ويمكن دمجها مع خدمات الويب الأخرى.

أخيراً قدمت تيليجرام مجموعة من الصور المتعلقة بفيروس كورونا مثل تصميم الفيروس والكمامات الطبية التي يمكن تركيبها على الصور وذلك من باب نشر التوعية أيضاً.

