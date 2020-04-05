سكايب تطلق ميزة “Meet Now” لإجراء مكالمات فيديو مجانية دون الحاجة للتسجيل

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أعلنت شركة مايكروسوفت، أن خدمة المحادثات الشهيرة سكايب والتي تُعد من أوائل الخدمات في المجال وقامت بالاستحواذ عليها قبل سنوات، ستبدأ بتقديم ميزة مكالمات الفيديو الفردية والجماعية للمستخدمين بشكل مجاني ودون الحاجة للتسجيل في المنصة أو تثبيت أي تطبيق على سطح المكتب أو الهواتف الذكية، وأطلقت عليها اسم “Meet Now”.
ويقوم عمل الميزة الجديدة على فتح هذا الموقع، ومن ثم الضغط على إنشاء مقابلة مجانية، وبعدها يمكن دعوة الأصدقاء عبر الرابط الظاهر للانضمام للمحادثة أو المقابلة بدون الحاجة لتسجيل الدخول أو تثبيت تطبيقات سكايب على أي جهاز وذلك من خلال المتصفح. لكن في حال كان المستخدم المدعو إلى المحادثة يمتلك حساب للخدمة مسبقًا ولديه التطبيق على جهازه، فسيتم فتح المحادثة من خلال التطبيق بشكل تلقائي، إلا في حال أوقف المستخدم ذلك.
هذه الميزة تبدو مناسب لأصحاب الشركات وفرق العمل التي تتخذ من المنازل مكانًا لها للعمل بسبب انتشار وباء كورونا العالمي.
كما أنها مفيدة في نفس الوقت للأشخاص العاديين من أصدقاء وعائلة لقضاء وقت ممتع من محادثة فيديو جماعية بجودة عالية.
يبدو أنها ميزة من سكايب لتوفير بعض المنافس لخدمة Zoom وربما تستغل المشاكل الأمنية للأخيرة لجذب المستخدمين للمنصة مجددًا.
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