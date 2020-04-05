إعفاء المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تكاليف كفالة

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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إعفاء المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمان التمويل (كفالة).
وبحسب ساما، سيتم إعفاء الجهات المستفيدة من رسوم الكفالات الصادرة عن البرنامج، فيما تكون جهات التمويل هي البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة، حيث تقوم جهات التمويل بإشعار المستفيد رسميًّا بالإعفاء.
ويهدف برنامج دعم ضمانات التمويل إلى تخفيض تكلفة الإقراض، فيما خُصص له مبلغ 6 مليارات ريال.
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