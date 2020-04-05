السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في الهند إلى 77 والإصابات 3374 حالةً



نيودلهي 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واس

ارتفعت عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس (

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان أن تسع وفيات جدد في مختلف أنحاء الهند بسبب ( كورونا ) سجلت في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 77 حالة وفاة، فيما سجلت 472 حالة إصابة ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 3374 حالة.

// انتهى //

10:19ت م

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نيودلهي 12 شعبان 1441 هـ الموافق 5 إبريل 2020 م واسارتفعت عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس ( كورونا المستجد - كوفيد - 19 ) في الهند إلى 77 شخصًا، فيما ارتفع عدد اإاصابات إلى 3374 حالةً.وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان أن تسع وفيات جدد في مختلف أنحاء الهند بسبب ( كورونا ) سجلت في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 77 حالة وفاة، فيما سجلت 472 حالة إصابة ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 3374 حالة.// انتهى //10:19ت م0024

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