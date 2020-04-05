محمد بن مسعود - الدمام - للتسهيل على المواطنين ضمن الخطط الاحـترازیـة والوقائية لمواجهة كورونا خصصت "صحة عسير" أرقـاماً لخدمة المستفيدين من الخدمات الصحية في التواصل مـع الـعیادات الـمختصة مـباشـرة؛ لتسھـیل تـواصـل المسـتفیدیـن مـن الخـدمـات الـصحیة مـع عیاداتھم في عدد من المستشفیات والمراكز الصحیة. وشـملت الخدمة 9 عـیادات فـي مسـتشفى عسـیر الـمركـزي، وثـلاثاً أخـرى فـي مسـتشفى أبـھا للولادة والأطـفال، إضـافـة إلـى العيادات والمواعيد في مـركـز الأمـیر فـیصل بـن خـالـد لأمراض وجراحة القلب، وعیادة الأمراض المزمنة بمركز صحي المنھل. وأوضـح المتحدث الـرسـمي بـاسـم "صـحة عسـیر" عـبدالـعزیـز بـن یـحیى آل شـایع؛ أن تـخصیص أرقـام للعیادات المختصة يأتي انطلاقاً من حـرص وزارة الـصحة ممثلة بـالـمدیـریة الـعامة للشؤون الـصحیة بمنطقة عسير، عـلى خـدمـة المسـتفیدیـن مـن الخـدمـات الـصحیة وھـم فـي مـنازلـھم في ظل تطبيق الخطط الاحـترازیـة والوقائية للحـد مـن انـتشار فـیروس كـورونـا المستجد (كوفيد-١٩) التي تصب في مصلحة المواطنین والمقیمین. وبـیّن آل شـایـع؛ أنـه سـیتم الـرد والـتواصـل مـع المسـتفیدیـن مـن خـدمـات العیادات المحــددة، بــعد إرســال الــبیانــات والــمعلومــات الــمطلوبــة مــنھم عــلى الأرقــام الـموضـحة عـبر تـطبیق "واتـساب"، خلال ساعات الـدوام الـرسـمي. عسير صحة عسير المديرية العامة للشؤون الصحية عسير صحة عسير المديرية العامة للشؤون الصحية 05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 09:44 AM Advertisements للتسهيل على المواطنين ضمن الخطط الاحـترازیـة والوقائية لمواجهة كورونا 14 عیادة مختصة تقدم خدماتھا عبر "واتساب" بـ "صحة عسیر" 14 عیادة مختصة تقدم خدماتھا عبر "واتساب" بـ "صحة عسیر" خصصت "صحة عسير" أرقـاماً لخدمة المستفيدين من الخدمات الصحية في التواصل مـع الـعیادات الـمختصة مـباشـرة؛ لتسھـیل تـواصـل المسـتفیدیـن مـن الخـدمـات الـصحیة مـع عیاداتھم في عدد من المستشفیات والمراكز الصحیة. وشـملت الخدمة 9 عـیادات فـي مسـتشفى عسـیر الـمركـزي، وثـلاثاً أخـرى فـي مسـتشفى أبـھا للولادة والأطـفال، إضـافـة إلـى العيادات والمواعيد في مـركـز الأمـیر فـیصل بـن خـالـد لأمراض وجراحة القلب، وعیادة الأمراض المزمنة بمركز صحي المنھل. وأوضـح المتحدث الـرسـمي بـاسـم "صـحة عسـیر" عـبدالـعزیـز بـن یـحیى آل شـایع؛ أن تـخصیص أرقـام للعیادات المختصة يأتي انطلاقاً من حـرص وزارة الـصحة ممثلة بـالـمدیـریة الـعامة للشؤون الـصحیة بمنطقة عسير، عـلى خـدمـة المسـتفیدیـن مـن الخـدمـات الـصحیة وھـم فـي مـنازلـھم في ظل تطبيق الخطط الاحـترازیـة والوقائية للحـد مـن انـتشار فـیروس كـورونـا المستجد (كوفيد-١٩) التي تصب في مصلحة المواطنین والمقیمین. وبـیّن آل شـایـع؛ أنـه سـیتم الـرد والـتواصـل مـع المسـتفیدیـن مـن خـدمـات العیادات المحــددة، بــعد إرســال الــبیانــات والــمعلومــات الــمطلوبــة مــنھم عــلى الأرقــام الـموضـحة عـبر تـطبیق "واتـساب"، خلال ساعات الـدوام الـرسـمي. الكلمات المفتاحية ، 14 عیادة مختصة تقدم خدماتھا عبر "واتساب" بـ "صحة عسیر" ،

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