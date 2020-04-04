شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الأمن ينتشل جثمان مواطن سقط من مرتفع بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن فرق الدفاع المدني بالطائف وبمساندة طيران الأمن تمكنت من انتشال جثة مواطن سقط من مرتفع بمنطقة شديدة الوعورة، وذلك بعد ورود بلاغ، أمس، لمركز العمليات ٩١١ يفيد بسقوط شخص من مرتفع بمنطقة الوهط والوهيط.
وتابع: "تم تمرير البلاغ للدفاع المدني بمحافظة الطائف، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة للموقع وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط شخص من مرتفع بمنطقة جبلية شديدة الوعورة يصعب وصول الفرق الأرضية إليها، ما استدعى طلب طيران الأمن، إذ وجد الشخص متوفي نتيجة سقوطه، وهو مواطن في العقد الرابع من عمره، وتم انتشاله بواسطة فرق الإنقاذ الأرضية ونقله باستخدام الطائرة العمودية".
كانت هذه تفاصيل خبر طيران الأمن ينتشل جثمان مواطن سقط من مرتفع بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.