شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الأمن ينتشل جثمان مواطن سقط من مرتفع بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف بمساندة طيران الأمن جثمان مواطن سقط من مرتفع بمنطقة الوهط والوهيط بمحافظة الطائف.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن فرق الدفاع المدني بالطائف وبمساندة طيران الأمن تمكنت من انتشال جثة مواطن سقط من مرتفع بمنطقة شديدة الوعورة، وذلك بعد ورود بلاغ، أمس، لمركز العمليات ٩١١ يفيد بسقوط شخص من مرتفع بمنطقة الوهط والوهيط.

وتابع: "تم تمرير البلاغ للدفاع المدني بمحافظة الطائف، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة للموقع وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط شخص من مرتفع بمنطقة جبلية شديدة الوعورة يصعب وصول الفرق الأرضية إليها، ما استدعى طلب طيران الأمن، إذ وجد الشخص متوفي نتيجة سقوطه، وهو مواطن في العقد الرابع من عمره، وتم انتشاله بواسطة فرق الإنقاذ الأرضية ونقله باستخدام الطائرة العمودية".