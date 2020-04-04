شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير ١٠٧٥ موقعًا و١٠٤٥ جولة رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

تواصل أمانة المنطقة الشرقية، متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا ، إذ أجرت، اليوم، تطهير ١٠٧٥ موقعًا، كما استقبلت ٧٨ بلاغًا، وأجرت ١٠٤٥ جولة رقابية. وأوضحت الأمانة أنه تم استخدام ١٦٢٨ آلية ومعدة نظافة في أعمال التطهير والتعقيم.

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