- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حذّر إمام وخطيب جامع الأميرة موضي السديري بالرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، من إفراد ليلة النصف من شهر شعبان بعبادة كقيام ونحوه، ولا نهارها بصيام، وهي ليلة كسائر الليالي، حيث ذكر ذلك جماعة من التابعين من أهل الحجاز، كابن أبي مليكة والإمام مالك، وغيرهم.
وقال "السبر" عبر حسابه في موقع "تويتر": عن ليلة النصف من شعبان، نزول الله في ليلتها، وما فيها من المغفرة إلا لمشرك أو مشاحن، جاء ذلك من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، وكلها طرق ضعيفة معلولة، لا يصح منها شيء، ولا يتقوى بعضها ببعض، لاضطرابها وشدة ضعفها، وقد حكم عليها بالضعف أكثر العلماء المتقدمين.
وأردف "السبر": عن ليلة النصف من شعبان، ما جاء فيها من نسخ الآجال، وتقدير المقادير، رُوي عن ابن عباس، ولا يصح إسناده، أما قبول الدعاء فيها، جاء عن ابن عمر، ولا يصح إسناده، وعن قول تُرفع الأعمال في شعبان، جاء عن أسامة بن زيد مرفوعًا، تفرد به ثابت بن قيس الغفاري، وهو ضعيف.
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 11:56 PM
أكد أنها ليلة كسائر الليالي وعن قول إنه تُرفع فيها الأعمال فهو "ضعيف"
حذّر إمام وخطيب جامع الأميرة موضي السديري بالرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، من إفراد ليلة النصف من شهر شعبان بعبادة كقيام ونحوه، ولا نهارها بصيام، وهي ليلة كسائر الليالي، حيث ذكر ذلك جماعة من التابعين من أهل الحجاز، كابن أبي مليكة والإمام مالك، وغيرهم.
وقال "السبر" عبر حسابه في موقع "تويتر": عن ليلة النصف من شعبان، نزول الله في ليلتها، وما فيها من المغفرة إلا لمشرك أو مشاحن، جاء ذلك من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، وكلها طرق ضعيفة معلولة، لا يصح منها شيء، ولا يتقوى بعضها ببعض، لاضطرابها وشدة ضعفها، وقد حكم عليها بالضعف أكثر العلماء المتقدمين.
وأردف "السبر": عن ليلة النصف من شعبان، ما جاء فيها من نسخ الآجال، وتقدير المقادير، رُوي عن ابن عباس، ولا يصح إسناده، أما قبول الدعاء فيها، جاء عن ابن عمر، ولا يصح إسناده، وعن قول تُرفع الأعمال في شعبان، جاء عن أسامة بن زيد مرفوعًا، تفرد به ثابت بن قيس الغفاري، وهو ضعيف.
، "السبر" يحذر من إفراد ليلة النصف من شهر شعبان بعبادة مثل الصيام والقيام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السبر" يحذر من إفراد ليلة النصف من شهر شعبان بعبادة مثل الصيام والقيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.