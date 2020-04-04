السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد



مسقط 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

أعلنت سلطنة عمان تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن عماني مصاب بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي حالات الوفيات في عُمان جراء الفيروس كورونا حالتين.

// انتهى //

22:04ت م

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مسقط 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسأعلنت سلطنة عمان تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن عماني مصاب بفيروس كورونا "كوفيد ١٩" يبلغ من العمر 72 عاماً.وأوضحت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي حالات الوفيات في عُمان جراء الفيروس كورونا حالتين.// انتهى //22:04ت م0135

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