، السفارة السعودية في بريطانيا: الرحلات إلى المملكة لا تزال معلَّقة ،

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أوضحت السفارة السعودية لدى المملكة المتحدة (لندن) أن الرحلات إلى المملكة لا تزال معلقة في الوقت الحالي، وسيتم إعلان ما يخص هذه الإجراءات حين صدورها من الجهات المختصة بالمملكة.
كما أكدت "السفارة" في تغريدة، نشرتها على حسابها على "تويتر"، مساندتها الجميع هناك في هذه المرحلة الصعبة؛ عسى أن يتم تجاوزها بصلابة وعزيمة، وبعلو الإحساس بالمسؤولية الجماعية.فيروس كورونا الجديد سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة لندن
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 09:32 PM
أكدت مساندتها الجميع هناك وإعلان أي مستجد في حينه
أوضحت السفارة السعودية لدى المملكة المتحدة (لندن) أن الرحلات إلى المملكة لا تزال معلقة في الوقت الحالي، وسيتم إعلان ما يخص هذه الإجراءات حين صدورها من الجهات المختصة بالمملكة.
كما أكدت "السفارة" في تغريدة، نشرتها على حسابها على "تويتر"، مساندتها الجميع هناك في هذه المرحلة الصعبة؛ عسى أن يتم تجاوزها بصلابة وعزيمة، وبعلو الإحساس بالمسؤولية الجماعية.
، السفارة السعودية في بريطانيا: الرحلات إلى المملكة لا تزال معلَّقة ،
المصدر : الخليج 365
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