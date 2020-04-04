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السفارة السعودية في بريطانيا: الرحلات إلى المملكة لا تزال معلَّقة

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت مساندتها الجميع هناك وإعلان أي مستجد في حينه

أوضحت السفارة لدى المملكة المتحدة (لندن) أن الرحلات إلى المملكة لا تزال معلقة في الوقت الحالي، وسيتم إعلان ما يخص هذه الإجراءات حين صدورها من الجهات المختصة بالمملكة.

كما أكدت "السفارة" في تغريدة، نشرتها على حسابها على "تويتر"، مساندتها الجميع هناك في هذه المرحلة الصعبة؛ عسى أن يتم تجاوزها بصلابة وعزيمة، وبعلو الإحساس بالمسؤولية الجماعية.فيروس الجديد سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة لندن

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 09:32 PM

أكدت مساندتها الجميع هناك وإعلان أي مستجد في حينه

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السفارة السعودية في بريطانيا: الرحلات إلى المملكة لا تزال معلَّقة
فهد الغبيوي

أوضحت السفارة السعودية لدى المملكة المتحدة (لندن) أن الرحلات إلى المملكة لا تزال معلقة في الوقت الحالي، وسيتم إعلان ما يخص هذه الإجراءات حين صدورها من الجهات المختصة بالمملكة.

كما أكدت "السفارة" في تغريدة، نشرتها على حسابها على "تويتر"، مساندتها الجميع هناك في هذه المرحلة الصعبة؛ عسى أن يتم تجاوزها بصلابة وعزيمة، وبعلو الإحساس بالمسؤولية الجماعية.

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، السفارة السعودية في بريطانيا: الرحلات إلى المملكة لا تزال معلَّقة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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