«التجمع الصحي» بمكة المكرمة يطلق خدمة مواعيد العيادات الافتراضية

أعلن التجمُّع الصحي في مكة المكرمة، اليوم السبت، عن بدء خدمة مواعيد العيادات الافتراضية اعتبارًا من غرة شهر شعبان الحالي.

وحرص «التجمع» من خلال الخدمة على تطوير تجربة المريض في العيادات الخارجية؛ وذلك بناءً على الموعد المسبق للمريض عبر تلقيه اتصالًا من المستشفى للمعاينة المبدئية.

ووفقًا لذلك تتم المعاينة الافتراضية مع الطبيب عن طريق الهاتف الجوال، أو يتم تحديد موعد مع الطبيب المختص في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأوضح «التجمع» أنه يُستثنَى من هذه الخدمة مستشفى حراء ومستشفى النساء والولادة.