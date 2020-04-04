محلل اقتصادي: الدعم الملكي تأكيد لمتانة الاقتصاد السعودي والاهتمام بالمواطن

2020-04-04

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكد المحلل الاقتصادي عبدالله سعد الأحمري، أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المتضمن تحمل الحكومة من خلال نظام “ساند” 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، للمنشآت التي لحقتها الأضرار الناجمة عن تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” يشكل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني السعودي الذي أثبت في هذا الوقت قوته ومتانته في ظل الظروف الراهنة وما نعيشه من تفشي لمرض كورونا في العالم.

وأضاف في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن القرار الكريم يساعد على الاستقرار الأسري للمواطن لتوفير متطلبات الحياة، وعدم تأثر القوة الشرائية له.

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متابعًا أن القرار الملكي يأتي امتدادًا لحرص خادم الحرمين الشريفين على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات كورونا على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات التي تضمن الحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين وظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.

وتابع الأحمري أن الأمر الكريم يجسد التعامل الأبوي لخادم الحرمين الشريفين مع أبنائه المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وبمتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مما يكون له أبعاد إيجابية على استمرارية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق وتعزيز نجاحات رؤية المملكة 2030.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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