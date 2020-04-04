السعودية | طبيب سعودي يواجه كورونا بإيطاليا: لم أستطع التراجع

شكرا لقرائتكم طبيب سعودي يواجه كورونا بإيطاليا: لم أستطع التراجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طبيب سعودي لم ينضم إلى خطة الإعادة للوطن التي نظمتها سفارة المملكة في إيطاليا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، ليبق في منطقة لومبارديا ويساعد المصابين بالوباء، ويكون "خير سفير لبلاده" بحسب تعبيره

الطبيب ناصر العبدالعالي (28 عاماً) الذي استاضفته صحف إيطالية، كان من بين الأطباء العاملين في الخطوط الأمامية في مستشفى يفيض بمصابي Covid-19 بمدينة لودي في لومبارديا شمال إيطاليا، حيث عمل لساعات طويلة يومياً لإنقاذ عشرات المصابين.

ناصر العبدالعالي

وفي حديث لـ"العربية.نت" قال العبدالعالي: "أصوات الإسعاف وسيارات نقل الموتى كانت منتشرة في المدينة، ودوري كطبيب يجب أن يبرز في مثل هذه الأزمات، كما أن بلادي السعودية معروفة بدورها الإنساني في العالم أجمع، فرغبت أن أكون خير سفير لبلادي، خاصة مع إتقاني اللغتين الإنجليزية والإيطالية".

كما قال "لم أستطع التراجع، وشرعت بالعمل في فحص تطورات الفيروس للحالات المصابة، لدرجة أن صاحبة المنزل الذي أسكن فيه، رفضت أخذ الايجار مني كتعبير منها بالشكر نيابة عن الشعب الإيطالي".

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ناصر العبدالعالي

إلى ذلك بيّن أن "العمل في المستشفى مرهق وطويل والمهام كثيرة، لأن أعداد المصابين كثيرة."

أما عن أصعب مرحلة ف يعمله فقال "هي بلا شك لحظة إبلاغ ذوي المصابين بأن المريض توفي، لأن المحادثة معهم تحتاج إلى تكتيك معين، لعدم جرح مشاعرهم، كما أن القانون الإيطالي يرفض رؤية الأهل للمصاب بكورونا بعد وفاته حماية لهم، لذلك أواجه طلبات مؤثرة لكن النظام يمنعني، كما أن فريق العمل بالمستشفى متعاون جداً وأخذت منهم خبرة كبيرة اختصرت علي سنوات"، مؤكداً أن "المجتمع الإيطالي ملتزم بالقوانين وحظر التجول".

وفي نهاية حديثه، وجه رسالة للمجتمع السعودي بضرورة الالتزام بالتعليمات للوقاية من الفيروس لأنه خطير وانتشاره سريع ويصيب الصغير والكبير.

يشار إلى أن العبدالعالي مبتعث لدراسة الطب في عام 2011 بجامعة بافيا الإيطالية، وينتظر التطبيق لسنة الامتياز لكن كورونا تسبب بتأجيل ذلك.