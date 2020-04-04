منع الدخول و الخروج لعدد من أحياء في جدة

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وزارة الداخلية: تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة وذلك بمنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار 24 ساعة اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت.

أولًا : تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة وذلك بعزل الأحياء التالية : ( كيلو 14 جنوب، کیلو 14

شمال، المحجر، غليل، القريات، کیلو ۱۳، بترومين) ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت.

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ثانياً : السماح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل ( الرعاية الصحية، والتموين ) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصراً.

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ثالثاً : تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في جميع الأحياء المعزولة صحياً، وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

