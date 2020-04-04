السعودية اليوم / الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تطبق إجراءات صحية إضافية على المطعم الجامعي



المدينة المنورة 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

طبقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة في إدارة المدينة الجامعية الإجراءات الصحية والبلدية الإضافية للمطاعم المعتمدة من القطاعات الحكومية المختصة, ضمن الخطط الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة

وأوضح المشرف العام على إدارة المدينة الجامعية المهندس محمد سندي أن المطعم الجامعي الذي يوزع نحو 10.000 وجبة يوميا يخدم قاطني الوحدات السكنية، مؤكداً تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية تشتمل على إجراء الكشف البصري مع تعقيم اليدين ولبس القفازات والكمامات وترك مسافة كافية أثناء الانتظار .

وأضاف أنه جرى منع الأكل داخل المطعم وإلغاء البوفيه المفتوح وكذلك تنظيف مرافق المطعم قبل وبعد توزيع الوجبات الثلاث بشكل يومي، موضحاً العاملين في المطعم الجامعي البالغ عددهم 210 عاملاً يخضعون لاشتراطات صحة البيئة ويتم إجراء الكشف البصري لهم جميعًا قبل بداية الأعمال اليومية.

// انتهى //

16:44ت م

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المدينة المنورة 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسطبقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة في إدارة المدينة الجامعية الإجراءات الصحية والبلدية الإضافية للمطاعم المعتمدة من القطاعات الحكومية المختصة, ضمن الخطط الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19).وأوضح المشرف العام على إدارة المدينة الجامعية المهندس محمد سندي أن المطعم الجامعي الذي يوزع نحو 10.000 وجبة يوميا يخدم قاطني الوحدات السكنية، مؤكداً تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية تشتمل على إجراء الكشف البصري مع تعقيم اليدين ولبس القفازات والكمامات وترك مسافة كافية أثناء الانتظار .وأضاف أنه جرى منع الأكل داخل المطعم وإلغاء البوفيه المفتوح وكذلك تنظيف مرافق المطعم قبل وبعد توزيع الوجبات الثلاث بشكل يومي، موضحاً العاملين في المطعم الجامعي البالغ عددهم 210 عاملاً يخضعون لاشتراطات صحة البيئة ويتم إجراء الكشف البصري لهم جميعًا قبل بداية الأعمال اليومية.// انتهى //16:44ت م0077

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