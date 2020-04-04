السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تواصل خدماتها عن بعد



مكة المكرمة 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

قدمت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 4 الف خدمة عن بعد, وذلك من خلال المبادرة التي أطلقها معالي أمين العاصمة المقدسة مؤخراً "مخدوم وأنت في بيت", كما يأتي ذلك استمراراً لتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين إلكترونياً من جميع الإدارات في الأمانة و البلديات الفرعية.

وأوضح مدير عام خدمة العملاء و التميز المؤسسي المهندس وائل حلواني أن إدارة خدمة العملاء تقدم جميع خدماتها عن بُعد عبر وسائل التواصل المختلفة إما عن طريق الواتساب أو خدمة 940, وأن جميع الخدمات الإلكترونية تشمل الأفراد والدوائر الحكومة، حيث جرى خدمة 4305 عملاء إلكترونياً عن طريق مبادرة "مخدوم وأنت في بيت" منذ قرار العمل عن بعد, كما جرى تسديد 1123 بلاغاً عبر خدمة 940 و 911.

وأكد حلواني أن الخدمة تهدف لتعزز من الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

16:43ت م

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مكة المكرمة 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسقدمت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 4 الف خدمة عن بعد, وذلك من خلال المبادرة التي أطلقها معالي أمين العاصمة المقدسة مؤخراً "مخدوم وأنت في بيت", كما يأتي ذلك استمراراً لتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين إلكترونياً من جميع الإدارات في الأمانة و البلديات الفرعية.وأوضح مدير عام خدمة العملاء و التميز المؤسسي المهندس وائل حلواني أن إدارة خدمة العملاء تقدم جميع خدماتها عن بُعد عبر وسائل التواصل المختلفة إما عن طريق الواتساب أو خدمة 940, وأن جميع الخدمات الإلكترونية تشمل الأفراد والدوائر الحكومة، حيث جرى خدمة 4305 عملاء إلكترونياً عن طريق مبادرة "مخدوم وأنت في بيت" منذ قرار العمل عن بعد, كما جرى تسديد 1123 بلاغاً عبر خدمة 940 و 911.وأكد حلواني أن الخدمة تهدف لتعزز من الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) واستمرار خدمات الأمانة دون توقف.// انتهى //16:43ت م0076

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