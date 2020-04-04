السعودية اليوم / وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بـ"كورونا"



رام الله 11 شعبان 1441 هـ الموافق 4 أبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل إحدى عشرة إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، ، خلال الإيجاز اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، اليوم ، أن 3 إصابات سُجلت في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة، و3 في قطنة، وإصابة في بيت عنان بمحافظة القدس، وإصابتين في مخيم طولكرم، وإصابتين في حلحول بمحافظة الخليل.

واضاف أن من بين المصابين طفلان يبلغان من العمر (11عاما و15 عاما)، وقد انتقلت إليهما العدوى عن طريق والدهما .

//انتهى//

15:18ت م

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رام الله 11 شعبان 1441 هـ الموافق 4 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل إحدى عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 3 مخالطين، وأن جميع المصابين كانوا يعملون في مصنع دجاج باللد، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 205 إصابات.وأوضح مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، ، خلال الإيجاز اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، اليوم ، أن 3 إصابات سُجلت في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة، و3 في قطنة، وإصابة في بيت عنان بمحافظة القدس، وإصابتين في مخيم طولكرم، وإصابتين في حلحول بمحافظة الخليل.واضاف أن من بين المصابين طفلان يبلغان من العمر (11عاما و15 عاما)، وقد انتقلت إليهما العدوى عن طريق والدهما .//انتهى//15:18ت م0066

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