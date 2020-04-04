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أعلنت أمانة الرياض، اليوم السبت، أنه خلال ١١ يومًا، تم تطهير وتعقيم 9.6 ملايين متر مربع من طرقات وشوارع العاصمة الحيوية والمحيطة بالأسواق والمستشفيات أثناء فترة منع التجول.
وقالت أمانة الرياض: إن الأعمال اليومية المبرمجة خلال الفترة الصباحية مستمرة، مشيرة إلى أن التعقيم شمل 201 طريقًا وشارعًا رئيسًا وفرعيًا، باستعمال 44 كانسة آلية و44 سيارة رش وتطهير و22 معدة غسيل.
فيروس كورونا الجديد أمانة الرياض
شاهد.. أمانة الرياض: تعقيم 9.6 ملايين متر مربع خلال 11 يومًا
أعلنت أمانة الرياض، اليوم السبت، أنه خلال ١١ يومًا، تم تطهير وتعقيم 9.6 ملايين متر مربع من طرقات وشوارع العاصمة الحيوية والمحيطة بالأسواق والمستشفيات أثناء فترة منع التجول.
وقالت أمانة الرياض: إن الأعمال اليومية المبرمجة خلال الفترة الصباحية مستمرة، مشيرة إلى أن التعقيم شمل 201 طريقًا وشارعًا رئيسًا وفرعيًا، باستعمال 44 كانسة آلية و44 سيارة رش وتطهير و22 معدة غسيل.
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
02:33 PM
أعمال شملت الشوارع الحيوية والمحيطة بالأسواق والمستشفيات
أعلنت أمانة الرياض، اليوم السبت، أنه خلال ١١ يومًا، تم تطهير وتعقيم 9.6 ملايين متر مربع من طرقات وشوارع العاصمة الحيوية والمحيطة بالأسواق والمستشفيات أثناء فترة منع التجول.
وقالت أمانة الرياض: إن الأعمال اليومية المبرمجة خلال الفترة الصباحية مستمرة، مشيرة إلى أن التعقيم شمل 201 طريقًا وشارعًا رئيسًا وفرعيًا، باستعمال 44 كانسة آلية و44 سيارة رش وتطهير و22 معدة غسيل.
، شاهد.. أمانة الرياض: تعقيم 9.6 ملايين متر مربع خلال 11 يومًا ،
المصدر : الخليج 365
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