شكرا لمتابعة خبر عن إعادة حاسة الشم لمريضة في حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):استعادت مريضة في حفر الباطن حاسة الشم بعد أن فقدتها لعدة سنوات بسبب اللحميات.
وكشف أطباء بمستشفى حفر الباطن المركزي عن تفاصيل حالتها، حيث أكدوا أنها عانت من وجود فطريات متركزة في الجانبين مما أثر سلبًا على حاسة الشم لديها.
وأكد الاطباء أنهم أجروا لها الفحوصات الطبية اللازمة، قبل إجراء العملية لها، والتى تكللت بالنجاح، وأصبحت المريضة في حالة جيدة.
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