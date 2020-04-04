شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مزارع في الأحساء يروي كيف يمارس عمله أثناء فترة منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

حرص أحد مزارعي منطقة الأحساء على مباشرة عمله في المزرعة التى يمتلكه أثناء فترة منع التجول.

وأكد المزارع أن يخرج من بيته كل يوم لمتابعة مزرعته، موضحا أهم ما يوجد بها، هى أشجار النخيل.

ولفت إلى أنه يبدأ العمل منذ الساعة الخامسة صباحا، مؤكدًا أن فترة الصباح تعد الوقت الأفضل للعمل بالنسبة له.

يذكر أن قرار منع التجول صدر للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، وتم استثناء المزارعين من قرار المنع.