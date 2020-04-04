شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمانة الشرقية تكثف من عمليات التعقيم لمواجهة الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كثفت أمانة الشرقية من عمليات التعقيم والتطهير للأحياء، حيث قامت بتعقيم المنازل والشوارع بكثافة، لمجابهة الفيروس الوبائي، والحد من انتشاره.

واظهر مقطع فيديو عمليات التنظيف والتطهير ومدى كثافتها، حيث واصلت اعمالها في الشوارع وواجهات المنازل، للقضاء على العدوى.

وتفاعل المتابعون مع عمليات التطهير، حيث قالوا أن ما يحدث رائع مع دعوى لحماية بلاد الحرمين من كل شر.