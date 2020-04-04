السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بكورونا المؤكدة في أوكرانيا إلى 1096 حالة



كييف 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأكدت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم تسجيل 28 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن غالبية الإصابات تسجل حاليًا على مستوى العاصمة كييف 195 حالة، ومنطقة تشيرنيفتسي 206 حالات ،ومنطقة تيرنوبول 135 حالة، ومنطقة إيفانو فرانكيفسك 94 حالة، وضواحي العاصمة كييف 77 حالة،ومنطقة تشيركاسي 61 حالة.

// انتهى //

12:56ت م

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كييف 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بأوكرانيا إلى 1096 حالة، بينما تماثل 23 شخصًا للشفاء.وأكدت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم تسجيل 28 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن غالبية الإصابات تسجل حاليًا على مستوى العاصمة كييف 195 حالة، ومنطقة تشيرنيفتسي 206 حالات ،ومنطقة تيرنوبول 135 حالة، ومنطقة إيفانو فرانكيفسك 94 حالة، وضواحي العاصمة كييف 77 حالة،ومنطقة تشيركاسي 61 حالة.// انتهى //12:56ت م0039

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