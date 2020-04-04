السعودية اليوم / روسيا تسجل 582 إصابة و9 وفيات بسبب كورونا



موسكو 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

سجّلت روسيا اليوم 582 إصابة جديدة بفيروس

وأعلنت سلطات موسكو عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المدينة إلى 3357 شخصًا، بزيادة 434 حالة عن اليوم السابق.

وكانت موسكو سجلت قبل صدور هذه البيانات 2923 إصابة، و24 وفاة و168 حالة شفاء.

// انتهى //

12:32ت م

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موسكو 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسسجّلت روسيا اليوم 582 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و9 وفيات، لترتفع الحصيلة إلى 4731 إصابة و43 وفاة.وأعلنت سلطات موسكو عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المدينة إلى 3357 شخصًا، بزيادة 434 حالة عن اليوم السابق.وكانت موسكو سجلت قبل صدور هذه البيانات 2923 إصابة، و24 وفاة و168 حالة شفاء.// انتهى //12:32ت م0034

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