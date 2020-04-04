تاريخ أول أيام شهر رمضان 2020 _ 1441 فلكيًّا في السعودية والدول العربية

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن الحسابات الفلكية تشير بأن شهر شعبان ستكتمل عدته ثلاثين يوماً، ويوم الجمعة 24 أبريل 2020م أول شهر رمضان المبارك بحول الله في المملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية والاسلامية.

ويكون يوم الرؤية الشرعية لتحديد أول يوم رمضان 2020 بالميلادي، هو يوم الأربعاء 29 شعبان 1441 الموافق 22 أبريل 2020، ووفقاً للحسابات الفلكية الدقيقة، سوف تتعذر رؤية هلال رمضان مساء هذا اليوم، ليكون الخميس 23 أبريل 2020 هو المتمم لشهر شعبان والذي سيكون ثلاثون يوم كامل العدة، وبذلك يكون موعد غرة رمضان 2020 الميلادي فلكياً في السعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان يوم الجمعة 24 أبريل 2020 .

وأضاف الدكتور الزعاق، في تغريدات متتالية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن شهر شعبان يعتبر امتداداً للمرحلة الجوية الانتقالية (تقلبات جوية)، وسيلاحظ خلال هذا الشهر تزايد درجات الحرارة بالتدريج، وتناقص الظل وأن الشمس بدأت تقترب من الرأس في حال الظهر.

وأشار إلى أن نهاية شعبان ستكون بداية موسم الكنّة التي تستمر 40 يوماً، موضحاً، أن شهر رمضان المبارك داخل في هذا الموسم والذي يعني الصيف الحار وليس القيظ.

وأوضح الدكتور الزعاق، أن أول شهر شعبان مرحلة قران ثالث والذي قال فيه أهالينا رحمهم الله (قران ثالث ربيع ذالف)، أي إذا قارن القمر الثريا في اليوم الثالث فهذا علامة على نهاية الربيع بالتدريج، وآخر الشهر، كنة الثريا (أي اختفاء الثريا عن الأنظار)، ومدة الكنة 40 يوماً وهي بداية الصيف الفعلي في النهار.

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وتعتمد أغلب الدول العربية والإسلامية على الرؤية الشرعية واستطلاع الهلال لمعرفة غرّة شهر رمضان والشهور القمرية، وسيكون تحري هلال رمضان 2020 في السعودية وباقي الدول العربية والإسلامية، بعد أن تغيب شمس يوم الأربعاء الموافق 29 من شعبان 1441 هـ، والذي يوافق 22 أبريل 2020م.

وفى ليلة الرؤية سيتم تحدد هل يوم الخميس 23 -4-2020 هو المتمم لشهر شعبان أو هو أول ايام رمضان 2020-1441.

وازداد البحث على مواقع الانترنت حول موعد شهر رمضان المبارك لعام 2020 في جميع الدول العربية، حيث تعتمد أغلب الدول في العالم العربي والاسلامي في تحديد اول يوم رمضان والشهور القمرية على الرؤية الشرعية واستطلاع الأهلة وتتم عملية رؤية الهلال وتحري أول يوم رمضان 2020 بالميلادي من خلال العين المجردة أو بالمناظير .