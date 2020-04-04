سحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق.. السبت

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت، أن الفرصة ماتزال مهيَّأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الجوية السابقة، تشمل: مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الطائف. كذلك على منطقة الرياض وأجزاء من المنطقة الشرقية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنّ السماء ستكون من صحوة إلى غائمة جزئيًا على مناطق شمال المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد، أنَّ حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

Advertisements

أمَّا الخليج العربي، فحركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

اقرأ أيضا:

كراني يتوقع «أسبوعًا صيفيًّا».. وتحرك تدريجي لكتلة ساخنة

