السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 68 والإصابات إلى 2902 في الهند



نيودلهي 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس

وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم في بيان بتسجيل ست وفيات جديدة، فيما أكدت الفحوص الطبية إصابة 355 شخصًا، مشيرةً إلى خروج 184 مصابًا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج الطبي اللازم وتمام شفائهم.

وفرضت السلطات الهندية إغلاقًا كاملًا لمدة 21 يومًا في ضوء ارتفاع حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا) في الولايات المختلفة، في حين قررت الحكومات المركزية والولايات فرض حظر التجول وإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات وإلغاء المناسبات الدينية والفعاليات الجماعية، وتعليق خدمات القطار والمترو وإغلاق الحدود.

// انتهى //

11:33ت م

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نيودلهي 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسارتفع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الهند إلى 68 شخصًا، بينما زادت حالات الإصابة إلى 2902 حالة.وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم في بيان بتسجيل ست وفيات جديدة، فيما أكدت الفحوص الطبية إصابة 355 شخصًا، مشيرةً إلى خروج 184 مصابًا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج الطبي اللازم وتمام شفائهم.وفرضت السلطات الهندية إغلاقًا كاملًا لمدة 21 يومًا في ضوء ارتفاع حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا) في الولايات المختلفة، في حين قررت الحكومات المركزية والولايات فرض حظر التجول وإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات وإلغاء المناسبات الدينية والفعاليات الجماعية، وتعليق خدمات القطار والمترو وإغلاق الحدود.// انتهى //11:33ت م0029

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